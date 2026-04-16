60 домов повреждены в Туапсе при атаке БПЛА

Москва16 апр Вести.В Оперативном штабе Краснодарского края опубликовали уточненные данные о последствиях атаки БПЛА.

По последним сведениям, повреждения получили 60 домов: 52 частных домовладения и 8 многоквартирных зданий.

Также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко говорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX

В настоящее время обследованы 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. В ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники.

Уточняется, что пять частных домов полностью разрушены, власти подбирают временное жилье в маневренном фонде.

В здании школы № 6 продолжает работать пункт временного размещения, еще четыре семьи заселили в гостиницу.

Как сообщалось ранее, в результате атаки украинских беспилотников ночью в четверг, 16 апреля, погибли два человека, еще семь жителей получили ранения.