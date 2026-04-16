Москва16 апрВести.В Оперативном штабе Краснодарского края опубликовали уточненные данные о последствиях атаки БПЛА.
По последним сведениям, повреждения получили 60 домов: 52 частных домовладения и 8 многоквартирных зданий.
Также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойкоговорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX
В настоящее время обследованы 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. В ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники.
Уточняется, что пять частных домов полностью разрушены, власти подбирают временное жилье в маневренном фонде.
В здании школы № 6 продолжает работать пункт временного размещения, еще четыре семьи заселили в гостиницу.
Как сообщалось ранее, в результате атаки украинских беспилотников ночью в четверг, 16 апреля, погибли два человека, еще семь жителей получили ранения.