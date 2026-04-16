В Туапсе спасатели разбирают конструкции частного дома после удара БПЛА

Оперштаб Кубани показал кадры разбора завала дома после атаки БПЛА в Туапсе

Москва16 апр Вести.Спасатели работают на месте падения беспилотного летательного аппарата в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Группа из 12 сотрудников Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" осуществляют разбор конструкция частного дома.

Оперштаб Кубани опубликовал кадры с места работ в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском муниципальном округе сформировали семь рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА.

В ходе ночной атаки беспилотников на Туапсе погибли два ребенка, ранения получили еще семь человек.