Москва16 апрВести.Спасатели работают на месте падения беспилотного летательного аппарата в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Группа из 12 сотрудников Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" осуществляют разбор конструкция частного дома.
Оперштаб Кубани опубликовал кадры с места работ в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском муниципальном округе сформировали семь рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА.
В ходе ночной атаки беспилотников на Туапсе погибли два ребенка, ранения получили еще семь человек.