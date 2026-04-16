Пять частных и один многоквартирный дом повреждены в Туапсе при атаке БПЛА

Москва16 апр Вести.Пять частных домов и один многоквартирный повреждены при падении обломков беспилотных летательных аппаратов при атаке дронов на Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом написал глава региона

По его словам, представители местной администрации разворачивают пункт временного размещения для жителей.

Кондратьев с сожалением отметил, что при атаке в Туапсе погибли двое несовершеннолетних, 5 и 14 лет.

Также зафиксировано падение обломков на территории предприятий в районе морпорта.

В поселке Лоо города Сочи упали на территории нескольких домовладений, в одном из них повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме. При этом никто не пострадал.