Москва16 апрВести.Пять частных домов и один многоквартирный повреждены при падении обломков беспилотных летательных аппаратов при атаке дронов на Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.
Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено 5 частных и 1 многоквартирный жилой домнаписал глава региона
По его словам, представители местной администрации разворачивают пункт временного размещения для жителей.
Кондратьев с сожалением отметил, что при атаке в Туапсе погибли двое несовершеннолетних, 5 и 14 лет.
Также зафиксировано падение обломков на территории предприятий в районе морпорта.
В поселке Лоо города Сочи упали на территории нескольких домовладений, в одном из них повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме. При этом никто не пострадал.