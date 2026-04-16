В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки дронов В Туапсинском округе Краснодарского края объявлен режим ЧС после атаки БПЛА

Москва16 апр Вести.Режим чрезвычайной ситуации введен в Туапсинском округе Краснодарского края после ночной атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале.

В результате ударов беспилотников погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой пока не установлена. Еще семь человек пострадали. Одну женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, остальным помощь была оказана на месте.

Обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также музыкальную школу и два учебных заведения. С утра на месте работают экспертные комиссии, оценивающие ущерб.