Москва17 апрВести.В интернете появились кадры из Туапсе, где после ночной атаки беспилотников под завалами дома уже сутки ищут 14-летнюю девочку, их публикует RT.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих официальных каналах в четверг сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Туапсе погибли двое детей – 5 и 14 лет, двое взрослых ранены.
Тело девочки до сих пор не найдено. Местные жители надеются, что она может быть живапишет RT
На видео спасатели и добровольцы разбирают завалы.