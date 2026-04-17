Спасатели достали кошку из-под обломков разрушенного БПЛА дома в Туапсе В Туапсе из-под развалин разрушенного БПЛА дома спасли кошку

Москва17 апр Вести.Сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают проведение поисковых работ на месте обрушения дома в Туапсе, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

В настоящее время там работают специалисты двух отрядов - Туапсинского и Сочинского.

Сегодня под завалами нашли кошку, питомца передали хозяйке пострадавшего домовладения говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Помимо 16 спасателей в работах также участвуют волонтеры.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников в Туапсе погибли два человека, еще семь жителей пострадали, повреждения получили более 60 зданий.