Москва17 апрВести.Сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают проведение поисковых работ на месте обрушения дома в Туапсе, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
В настоящее время там работают специалисты двух отрядов - Туапсинского и Сочинского.
Сегодня под завалами нашли кошку, питомца передали хозяйке пострадавшего домовладенияговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Помимо 16 спасателей в работах также участвуют волонтеры.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников в Туапсе погибли два человека, еще семь жителей пострадали, повреждения получили более 60 зданий.