Волонтеры очищают животных от нефтепродуктов после пожара в Туапсе

Волонтеры рассказали, как очищают животных от мазута после ЧП в Туапсе Волонтеры очищают животных от нефтепродуктов после пожара в Туапсе

Москва3 мая Вести.В Туапсе волонтеры очищают кошек, собак и птиц от нефтепродуктов, утечка которых произошла после беспилотной атаки на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала представитель местной благотворительной организации "Будь рядом" Елена Луговенко.

Ликвидация разлива нефтепродуктов после ЧП в городе продолжается. Пожары на НПЗ и морском терминале уже ликвидированы.

По последним данным оперштаба, уже вывезено более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать отметила волонтер

Сначала животных мажут маслом, потом вычесывают, отмывают специальными средствами и моют шампунем. Очистка происходит во временном центре. На одно животное уходит примерно полчаса времени.

После этого животных помещают на карантин.