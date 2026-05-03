Москва3 маяВести.В Туапсе волонтеры очищают кошек, собак и птиц от нефтепродуктов, утечка которых произошла после беспилотной атаки на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала представитель местной благотворительной организации "Будь рядом" Елена Луговенко.
Ликвидация разлива нефтепродуктов после ЧП в городе продолжается. Пожары на НПЗ и морском терминале уже ликвидированы.
По последним данным оперштаба, уже вывезено более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их пойматьотметила волонтер
Сначала животных мажут маслом, потом вычесывают, отмывают специальными средствами и моют шампунем. Очистка происходит во временном центре. На одно животное уходит примерно полчаса времени.
После этого животных помещают на карантин.