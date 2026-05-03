Москва3 маяВести.Восстановительные работы идут на газонаполнительной станции по улице Кошкина в Туапсе, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
В настоящее время сотрудники администрации Туапсинского округа и ООО "Туапсегоргаз" занимаются ликвидацией последствий пожара.
Планируется, что работа предприятия ООО "Туапсегоргаз" будет возобновлена в кратчайшие срокинаписал Сергей Бойко в своем Telegram-канале
Ранее волонтеры рассказали, как очищают кошек, собак и птиц от нефтепродуктов, утечка которых произошла после беспилотной атаки на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе.