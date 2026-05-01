В Туапсе отмывают памятники и ликвидируют последствия пожара Коммунальщики убирают остатки сгоревших строений в Туапсе

Москва1 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в городе продолжается уборка улиц и площадей: сотрудники управления комплексного благоустройства территорий очищают плитку и моют памятники.

На улицах Кошкина и Пушкина, по его словам, ликвидируют последствия пожара.

Коммунальщики и спасатели убирают сгоревшие деревья, мусор и остатки сгоревших строений написал Бойко в своем Telegram-канале

Он также уточнил, что всего в этих работах задействовано 50 человек и 6 единиц техники.

Ранее сегодня глава Туапсинского муниципального округа сообщал о том, что пожарные продолжают тушение морского терминала после атаки БПЛА.