Москва17 апр Вести.Отец, погибшей в результате атаки ВСУ 14-летней девочки из Туапсе пытался найти ее в горящем доме. Об этом РИА Новости рассказал сосед семьи Альберт Абаджев.

Поиски тела ребенка до сих пор продолжаются.

Абаджев вместе с еще одним соседом поспешил на помощь сразу после атаки беспилотника. Вместе с отцом погибшей они бросились к загоревшемуся дому и помогли выйти из него женщине и ее пятилетней дочери.

Из дома уже к тому моменту все вышли, в том числе мама, и бабушка. Единственное, как я узнал потом, отец, глава семьи еще в доме оставался. Он … вышел из дома последним сказал Абаджев

Мужчина искал свою 14-летнюю дочь и вышел последним из здания. Абаджев отметил, что он вместе с другими соседями до утра помогал расчищать завалы разрушенного дома.

Беспилотник ВСУ атаковал Туапсе в ночь на четверг. В результате погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка, еще семь оказались ранены. Повреждения получили более 60 домов.

Ранее сообщалось, что на месте падения БПЛА работают специалисты двух отрядов - Туапсинского и Сочинского. В пятницу спасатели извлекли из-под завалов кошку и передали ее хозяевам.

По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских дронов ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.