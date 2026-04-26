Москва26 апрВести.В Туапсе продолжают искать девочку, которую признали погибшей в результате налета украинских БПЛА на город, передает Telegram-канал Baza.
Родители считают преждевременным официальное признание их 14-летней дочери погибшей в ходе атаки БПЛА в Туапсе — ее останки так и не были найдены до сих пор… Утверждают, что следствие поторопилось с выводами о гибели, и требуют немедленного усиления поисковговорится в сообщении источника
Украинские дроны атаковали Туапсе ночью 16 апреля. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, тогда погибли двое детей 5 и 14 лет. Однако семья девочки-подростка продолжает настаивать, что дочь жива. По их мнению, ударной волной школьницу могло выбросить на улицу, откуда она, предположительно, убежала в лес в шоковом состоянии.
Эту версию поддерживают волонтеры фонда "Ратиборец," которые почти две недели ищут ребенка круглосуточно. Отмечается, что им удалось найти след босых ног, который может принадлежать девочке, а двумя днями ранее собака учуяла направление, в котором та двигалась.
На сегодняшний день найдены следы пребывания Леры в лесу, при использовании дронов с тепловизорами им наконец-то удалось обнаружить на видео Леруговорится в Telegram-канале фонда "Ратиборец"
Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.