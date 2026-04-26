В Туапсе волонтеры продолжают искать девочку, признанную погибшей при атаке БПЛА Волонтеры нашли следы девочки, признанной погибшей при атаке БПЛА на Туапсе

Москва26 апр Вести.В Туапсе продолжают искать девочку, которую признали погибшей в результате налета украинских БПЛА на город, передает Telegram-канал Baza.

Родители считают преждевременным официальное признание их 14-летней дочери погибшей в ходе атаки БПЛА в Туапсе — ее останки так и не были найдены до сих пор… Утверждают, что следствие поторопилось с выводами о гибели, и требуют немедленного усиления поисков говорится в сообщении источника

Украинские дроны атаковали Туапсе ночью 16 апреля. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, тогда погибли двое детей 5 и 14 лет. Однако семья девочки-подростка продолжает настаивать, что дочь жива. По их мнению, ударной волной школьницу могло выбросить на улицу, откуда она, предположительно, убежала в лес в шоковом состоянии.

Эту версию поддерживают волонтеры фонда "Ратиборец," которые почти две недели ищут ребенка круглосуточно. Отмечается, что им удалось найти след босых ног, который может принадлежать девочке, а двумя днями ранее собака учуяла направление, в котором та двигалась.

На сегодняшний день найдены следы пребывания Леры в лесу, при использовании дронов с тепловизорами им наконец-то удалось обнаружить на видео Леру говорится в Telegram-канале фонда "Ратиборец"

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.