В Туапсе продолжаются поиски пропавшей после атаки БПЛА девочки Волонтеры продолжают искать пропавшую после атаки БПЛА в Туапсе девочку

Москва3 мая Вести.В Туапсе продолжаются поиски 14-летней Валерии Боковой, которая пропала после атаки БПЛА ВСУ 16 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой благотворительный фонд "Ратиборец".

Валерия уже не числится погибшей, и к поискам официально подключились сотрудники МВД, уголовного розыска, СК. Также не оставляют поиски и волонтеры-добровольцы цитирует сообщение фонда издание

При этом в управлении СК России по Краснодарскому краю на запрос "Коммерсанта" не ответили. В пресс-службе регионального управления МВД эту информацию также не комментировали.