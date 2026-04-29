Москва29 апрВести.В поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" опровергли сообщения об окончании поисков Валерии Боковой - 14-летней девочки из Туапсе, пропавшей при ударе БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сообщения о том, что тело погибшего при ударе вражеских дронов ребенка найдено, распространили 29 апреля некоторые СМИ. Они не являются достоверными.
Пресс-служба отряда не давала комментариев по данному поиску и не располагает подтвержденной актуальной информацией по указанному случаюсказано в сообщении
Украинские дроны атаковали город в ночь 16 апреля. В результате погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка, еще семь оказались ранены. Повреждения получили более 60 домов.
Отец погибшего ребенка после эвакуации всей семьи пытался найти дочь в горящем доме. Сообщалось, что он вышел последним из здания.
По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края возбуждено уголовное дело о террористическом акте.