Москва17 апр Вести.Жительница Туапсе рассказала в беседе с РИА Новости о первых минутах после атаки украинского дрона на дом.

Ранее сообщалось, что после удара здание загорелось. По последним данным, жертвами украинской агрессии стали два человека, семь получили ранение. Тело 14-летней девочки до сих пор ищут спасатели, волонтеры и ее родные.

По словам собеседницы агентства Маргариты Кукиевской, в ночь на 16 апреля она услышала громкий звук, после чего загорелся частный дом ее соседей.

Мы быстро набрали "112", вызвали все службы. Первой вышла мама Таня. Через час отец вышел, но девочки уже не было, они не нашли девочку (подростка – ред.) рассказала Кукиевская

Из горящего здания при помощи соседей смогла выбраться женщина с пятилетней дочерью и глава семейства. Он до последнего оставался в полыхающем доме в попытках отыскать старшего ребенка.

Как рассказали агентству в администрации города, комната, в которой находился подросток, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей.

В Туапсинском округе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.