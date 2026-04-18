В Туапсе простились с девушкой, погибшей при атаке украинских дронов

В Туапсе Краснодарского края простились с жертвой атаки украинских беспилотников, об этом РИА Новости рассказала ее коллега Светлана.

По последним данным, жертвами украинской агрессии стали два человека – 14-летняя девочка и взрослая девушка Евгения. Еще семь человек пострадали, тело подростка до сих пор не найдено. Повреждения получили более 60 зданий: многоквартирные дома, частные домовладения и социальные объекты.

Организовала прощание … ее родная тетя. Автобус из Туапсе в поселок Горный, и кафе - все организовывала она сказала собеседница агентства

На церемонии прощания присутствовали подруги погибшей и ее коллеги.

Как рассказала подруга Евгении, погибшей было 29 лет. В Туапсе она приехала из поселка Горный, трудоустроившись в цветочный салон. Девушка снимала мансардную часть дома, который получил сильные повреждения в результата удара БПЛА ночью 16 апреля.

По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских дронов ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.