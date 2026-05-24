В Обнинске третий день ищут пропавшую девочку-подростка

Москва24 мая Вести.В Обнинске третий день ведутся поиски 14-летней Аллы Доброскокиной. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале отряда "ЛизаАлерт Калуга".

Отмечается, что местонахождение школьницы остается неизвестным с 21 мая, четверга. По некоторым данным, она не вернулась домой после школы.

Пропала Доброскокина Алла Николаевна, 14 лет, г. Обнинск, Калужская обл. С 21 мая 2026 года ее местонахождение неизвестно говорится в сообщении отряда

Всех, у кого есть какая-либо информация, волонтеры просят обратиться на горячую линию 8 800 700-54-52.