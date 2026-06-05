В Ульяновске третий месяц ищут двоих 14-летних школьников Поиски пропавших на Волге в Ульяновске подростков продолжаются третий месяц

Москва5 июн Вести.Третий месяц продолжаются поиски двоих 14-летних подростков, пропавших в районе реки Волга в Ульяновске. В ГУ МЧС России по Самарской области обратились к жителям региона с просьбой связаться с оперативными службами в случае обнаружения вещей, которые могли принадлежать школьникам.

Если вы заметили на воде или берегу реки Волги предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков (в т. ч. напоминающие одежду или личные вещи), незамедлительно сообщите в отдел дежурных следователей по номерам телефона: 8 (8422) 41-23-55 8-927-989-66-64 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подростки пропали в ночь на 23 марта 2026 года в Заволожском районе. Известно, что они собирались перейти по льду на другой берег. Возбуждено уголовное дело об убийстве.