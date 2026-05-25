Пропавшую 14-летнюю девочку пятый день ищут в Калужской области

В Калужской области пятый день ищут пропавшую 14-летнюю девочку Пропавшую 14-летнюю девочку пятый день ищут в Калужской области

Москва25 мая Вести.Пропавшую 14-летнюю девочку ищут в Калужской области уже пятый день. Об этом заявили в УМВД по региону.

По словам сотрудников, которые приводит РИА Новости, по факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители продолжают поиски пропавшего подростка. … На поиски подростка ориентирован личный состав полиции отмечается в публикации

По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Калужской области, 14-летняя девочка пропала 21 мая в Обнинске​​​. Отличительные приметы девочки: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые. Была одета в белую рубашку, черную кофту с капюшоном, черную юбку и черные кроссовки.

23 мая сообщалось, что в Самаре полиция объявила в розыск 16-летнего подростка, который может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.