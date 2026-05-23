В Самаре пропал нуждающийся в медпомощи подросток МВД: полиция и волонтеры ищут 16-летнего подростка в Самаре

Москва23 мая Вести.Полиция объявила розыск в Самаре 16-летнего подростка, который может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи, сообщается в MAX-канале МВД РФ по региону.

О пропаже мальчика сообщила его мать вечером в пятницу, 22 мая. По ее словам, ее сын примерно в 22.00 по местному времени ушел от учреждения на улице Карла Маркса.

До пор о его местонахождении ничего не известно. Подросток может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи говорится в сообщении

Пропавший подросток ростом 180 см, худощавый, с кудрявыми волосами, был одет в светлую футболку, черные джинсы, синие кроксы.

Разыскивать подростка помогают волонтеры.