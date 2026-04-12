В Омске ищут подростка, который ушел из интерната

Москва12 апр Вести.В Омске правоохранители ведут поиск подростка, который ушел из спецучреждения вечером 11 апреля, в субботу, и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Устанавливается местонахождение Логинова Алексея Александровича, 21.08.2009 г.р., который вечером 11.04.2026 г. ушел из специализированного детского учреждения, расположенного по ул. 14-я Чередовая в городе Омске говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Рост юноши 165 сантиметров, глава серо-голубые, волосы темно-русые. Есть татуировки на левой руке и ноге. Был одет в светло-коричневую куртку и серые штаны.