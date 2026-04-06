Два брата-школьника ушли вечером гулять и не вернулись в Омске

Москва6 апр Вести.В Омске ищут двоих братьев 11 и 12 лет, которые ушли из дома сутки назад и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Братья отправились на прогулку вечером 5 апреля, в воскресенье. С того момента информации об их местонахождении нет.

Устанавливается местонахождение Фаррахова Михаила Георгиевича, 02.07.2015 г.р., и Фаррахова Вячеслава Георгиевича, 14.08.2014 г.р., которые 05.04.2026 около 18.00 часов с согласия матери ушли из дома по ул. Гашека, 3/2 в г. Омске кататься на самокатах в районе пр. Сибирский, д. 7 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Рост старшего мальчика – 140 см, худощавый, волосы русые, глаза зелено-карие. На затылке, чуть выше лба и на левой брови небольшие шрамы. Был одет в голубую куртку, камуфляжные штаны, черные кроссовки и кепку.

Второй ребенок ростом 134 см, телосложение среднее, глаза голубые, на лбу круглый шрам. Был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы, черные резиновые сапоги.