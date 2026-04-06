Москва6 апрВести.В Омске правоохранители нашли двоих братьев 11 и 12 лет, которые не вернулись с прогулки накануне вечером. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, с детьми все в порядке.
Мальчиков нашли в одном из ТЦ после получения информации от очевидцев. По словам самих школьников, до этого они провели всю ночь на улице.
Пропавшие накануне в Ленинском округе несовершеннолетние братья найдены... Они рассказали инспектору по делам несовершеннолетних, что приехали в торговый центр погулять с приятелемговорится в Telegram-канале ведомства
По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении детей не было.