В Омске нашли двоих детей, пропавших накануне во время прогулки

Москва6 апр Вести.В Омске правоохранители нашли двоих братьев 11 и 12 лет, которые не вернулись с прогулки накануне вечером. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, с детьми все в порядке.

Мальчиков нашли в одном из ТЦ после получения информации от очевидцев. По словам самих школьников, до этого они провели всю ночь на улице.

Пропавшие накануне в Ленинском округе несовершеннолетние братья найдены... Они рассказали инспектору по делам несовершеннолетних, что приехали в торговый центр погулять с приятелем говорится в Telegram-канале ведомства

По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении детей не было.