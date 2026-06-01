Москва1 июн Вести.В Красноярском крае нашли двоих детей 12 и 15 лет, пропавших во время прогулки на территории национального парка "Красноярские столбы", передает SHOT. Отмечается, что с ними все в порядке.

Нашлись подростки, пропавшие в парке в Красноярском крае… Ребята немного заблудились и ушли в другую сторону. Их мать смогла сама найти детей говорится в сообщении источника в мессенджере MAX

К поискам школьников привлекались спасатели, волонтеры и кинологи, всего более 30 человек. Применялись БПЛА.