В Красноярском крае спасатели проверили 25 км дорог, семья Усольцевых не найдена

Москва18 апр Вести.В Красноярском крае спасатели на снегоходной технике за сутки обследовали 25 километров дорог в районе исчезновения семьи Усольцевых. Результаты поисков не принесли. Об этом сообщило КГКУ "Спасатель" в мессенджере MAX.

Отмечается, что в районе скалы "Буратинка" было обследовано 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных дорог.

К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие граждане не найдены говорится в публикации

Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября 2025 года недалеко от деревни Кутурчин Партизанского района. Возбуждено уголовное дело. Основная версия – несчастный случай.

Поиски возобновились 17 апреля и будут продолжены.