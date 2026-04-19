В районе Кутурчина спасатели обследовали 63 км, семья Усольцевых не найдена

Москва19 апр Вести.В Красноярском крае спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года. За минувшие сутки спасателями обследовано 58 километров горно-таежной местности на снегоходах и пять километров пешком. Об этом сообщило КГКУ "Спасатель" в мессенджере MAX.

Несмотря на все усилия, обнаружить двух взрослых и пятилетнюю девочку пока не удалось.

Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в районе деревни Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Возбуждено уголовное дело. Основная версия – несчастный случай. Поиски возобновились 17 апреля и продолжаются.