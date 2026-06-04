СК начал дополнительные мероприятия по розыску пропавших в тайге Усольцевых

В поисках Усольцевых задействуют около 80 человек и беспилотники СК начал дополнительные мероприятия по розыску пропавших в тайге Усольцевых

Москва4 июн Вести.Следственный комитет проводит дополнительные мероприятия по розыску пропавшей в горной тайге Красноярского края семьи Усольцевых, сообщили ТАСС в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Организованы дополнительные поиски с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, участников "ЛизаАлерт" и волонтеров отмечается в сообщении

В поисках примут участие около 80 человек, будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.