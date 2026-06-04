Зона поисков Усольцевых в Кутурчине будет закрыта для посторонних

В правоохранительных органах рассказали, как будут проходить поиски Усольцевых Зона поисков Усольцевых в Кутурчине будет закрыта для посторонних

Москва4 июн Вести.Зону поисков семьи Усольцевых при возобновлении поисковых мероприятий оцепят, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий отмечается в сообщении

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что организованы дополнительные поиски. В них примут участие около 80 человек, будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.