Спасатели во время поисков семьи в Красноярском крае обследовали 28 "квадратов"

Москва27 мая Вести.Проводившие с 23 по 26 мая поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае спасатели вернулись в свои подразделения, сообщается в официальном MAX-канале ГКУ "Спасатель" региона.

В поисках по заявке сотрудников полиции принимали участие спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. С 23 по 26 мая на квадроциклах и пешком они обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности.

Поиски не увенчались успехом – следов пропавших обнаружить не удалось. 26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения отмечается в сообщении

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.