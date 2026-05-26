Спасатели рассказали о результатах поисков пропавшей семьи в Красноярском крае Спасатели обследовали 10 кв. км в поисках пропавшей семьи в Красноярском крае

Москва26 мая Вести.Десять квадратных километров горно-таежной местности обследовали спасатели во время поисков трех человек в Манско-Уярском округе, сообщается в официальном MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

На данный момент пропавшие граждане не обнаружены отмечается в сообщении

В поисках принимали участие Красноярский и Дивногорский поисково-спасательные отряды. Они осмотривали территорию на квадроциклах и пешком. Работа осложнялась погодными условиями: в районе поисков выпал снег.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.