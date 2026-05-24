Спасатели обследовали 6 кв. км тайги под Красноярском в поисках семьи Усольцевых В поисках Усольцевых спасатели обследовали 6 кв. км тайги под Красноярском

Москва24 мая Вести.Спасатели за день обследовали 6 кв. км лесного массива в рамках повторных поисков пропавшей под Красноярском в сентябре прошлого года семьи Усольцевых. Об сообщает краевая служба "Спасатель".

23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. километров лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить приводит ТАСС предварительные итоги поисково-спасательной операции

Розыск пропавших ведется в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их 5-летняя дочь пропали без вести в сентябре 2025 года. Активные поиски оказались безрезультатными. Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.