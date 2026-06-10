Москва10 июнВести.Пропавших осенью 2025 года в Красноярском крае супругов Усольцевых с пятилетней дочерью не нашли. Масштабные поиски приостановлены. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии на платформе MAX.
В период с 4 по 9 июня текущего года в районе деревни Кутурчин работали спасатели, силовики, Госохотнадзор, отряд "ЛизаАлерт" и волонтеры. Они обследовали порядка 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами "Буратинка" и "Мальвинка". Использовались беспилотники и вездеходы.
В зоне поиска нашли и изъяли вещи, которые проверят на принадлежность пропавшим. Однако самих туристов обнаружить не удалось.
В результате поисков туристы не обнаружены, поиски приостановленыговорится в публикации Следкома
Результаты поисков проанализируют, после чего решат, нужны ли новые масштабные операции или стоит продолжить обследовать отдельные локальные участки.
Семья Усольцевых - супруги и их пятилетняя дочь - отправилась в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин и не вернулась. Через два дня родственники забили тревогу.
Ранее была озвучена версия, что Усольцевы могли быть иностранными разведчиками.
Расследование уголовного дела продолжается.