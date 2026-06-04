Москва4 июнВести.В Кутурчинском Белогорье Красноярского края зону поисков семейства Усольцевых закроют для посещения, когда поисковые мероприятия возобновятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятийговорится в сообщении
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что 4 июня будут организованы дополнительные поисковые мероприятия, в которых принимают участие около 80 человек.