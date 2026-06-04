В Красноярском кране закроют зону поиска семьи Усольцевых Журналистам ограничили доступ к месту пропажи семьи Усольцевых

Москва4 июн Вести.В Кутурчинском Белогорье Красноярского края зону поисков семейства Усольцевых закроют для посещения, когда поисковые мероприятия возобновятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий говорится в сообщении

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что 4 июня будут организованы дополнительные поисковые мероприятия, в которых принимают участие около 80 человек.