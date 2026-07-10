СК организовал дополнительные поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье СК проводит дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых

Москва10 июл Вести.До 12 июля в Кутурчинском Белогорье Красноярского края проходят точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

На данный момент следователи и волонтеры планируют только точечные поиски пропавших.

В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 года отмечается в сообщении

28 сентября прошлого года супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Позже они перестали выходить на связь. Многочисленные поиски семьи результатов не дали.

Ранее сообщалось, что знакомый Сергея Усольцева узнал, что в аккаунт мужчины кто-то недавно заходил.