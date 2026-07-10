Москва10 июлВести.До 12 июля в Кутурчинском Белогорье Красноярского края проходят точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
На данный момент следователи и волонтеры планируют только точечные поиски пропавших.
В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 годаотмечается в сообщении
28 сентября прошлого года супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Позже они перестали выходить на связь. Многочисленные поиски семьи результатов не дали.
Ранее сообщалось, что знакомый Сергея Усольцева узнал, что в аккаунт мужчины кто-то недавно заходил.