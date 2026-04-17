Спасатели сообщили о возобновлении поисков пропавшей семьи Усольцевых Спасатели в пятницу возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых

Москва17 апр Вести.В пятницу, 17 апреля, по заявке следственных органов возобновятся поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщается в официальном MAX-канале краевого государственного казенного учреждения "Спасатель".

С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района отмечается в сообщении

По данным учреждения, в поисках будут участвовать пять специалистов и четыре единицы спецтехники Красноярского поисково-спасательного отряда.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией случившегося остается несчастный случай.