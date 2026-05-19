В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших в тайге Усольцевых

Москва19 мая Вести.В Красноярском крае возобновлены поиски Усольцевых, пропавших во время турпохода в тайге девять месяцев назад. Как рассказала помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Арбузова в беседе с aif.ru, последний раз сигналы с телефона главы семьи фиксировались в районе скал в Партизанском районе.

При этом она уточнила, что распространявшаяся в сети информация о какой-то активности их телефонов уже после исчезновения не соответствует действительности.

После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны сказала Арбузова

Поисковые мероприятия вновь начались 15 мая по заявке следственных органов. Пока добровольцев к ним не привлекают.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года.

Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.