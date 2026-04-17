В мае планируется выезд на место исчезновения семьи Усольцевых

Волонтер анонсировала выезд на место исчезновения Усольцевых В мае планируется выезд на место исчезновения семьи Усольцевых

Москва17 апр Вести.Сотрудники различных служб планируют в мае выезд на место исчезновения в красноярской тайге семьи Усольцевых для оценки условий возобновления активной фазы поисков, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

В мае сотрудники СК, полиции и спасатели планируют выезд на место, чтобы оценить возможности продолжения активной фазы поиска​​​. По итогам станет ясно, в каком формате к активной фазе поиска смогут подключиться добровольцы сказала Чооду.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией случившегося остается несчастный случай.