Москва16 мая Вести.Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" планирует организовать сводную группу из добровольцев разных регионов для поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС рассказал председатель отряда Григорий Сергеев.

Мы сделаем команду из Московского региона, который туда поедет, из других регионов и, конечно, Красноярский край. Больше того, ребята, сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская сказал он

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с 5-летней дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Активные поиски начались спустя несколько дней, когда Ирина не вышла на работу. В машине семьи не обнаружили туристического снаряжения, зато нашли крупную сумму денег. Известно, что пропавшие были одеты в легкую одежду, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Сергея в последний раз выходил на связь вечером в день исчезновения.

Следствие отрабатывало 3 основные версии: несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута собранными доказательствами.