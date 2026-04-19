Москва19 апр Вести.Пропавшая во время турпохода в Кутурчинском Белогорье семья Усольцевых могла провалиться между скал или заблудиться — этим объясняется отсутствие следов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал местный гид Алексей Исиченко.

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Их поиски возобновятся в мае, когда сойдет снег.

Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла — и все. Троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко рассказал Исиченко

Активные поиски семьи начались через несколько дней, когда Ирина не вышла на работу. В машине Усольцевых следователи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон Сергея последний раз включался вечером в день исчезновения.

Следствие изначально рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута собранными доказательствами.