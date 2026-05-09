Москва9 маяВести.Пилоты БПЛА и координатор первыми отправятся на поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года во время турпохода в Красноярском крае. Информацию ТАСС сообщила представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Пока в горах лежит снег, поэтому массовые поиски с участием волонтеров начинать рано.
До схода снега, которого сейчас все еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируетсярассказала Чооду
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года. Возобновить поиски планируется в мае.