Москва5 апр Вести.Для поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых планируют начать использовать профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Специалисты Центра отметили, что главный ресурс в ходе поисков - это люди. Также не исключено использование дронов.

Там добавили, что к поискам пропавших привлекаются и собаки, однако после таяния снега они вряд ли смогут почувствовать следы живых людей.

Супруги Сергей и Ирина Бессольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин во время турпохода. По факты происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. При этом приоритетной является версия о несчастном случае.

Активные поиски семьи были завершены 12 октября 2025 года, однако сообщалось, что весной они будут продолжены.