Представитель "ЛизаАлерт" Чооду: поиски Усольцевых могут проходить только с БПЛА

Москва18 мая Вести.Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае с добровольцами пока могут проводиться только с использованием беспилотника, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.