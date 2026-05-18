Москва18 маяВести.Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае с добровольцами пока могут проводиться только с использованием беспилотника, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Выезды служб с привлечением добровольцев пока могут происходить только с использованием коптерасказала Чооду
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.