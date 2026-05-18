Москва18 маяВести.Срок поисковой операции "ЛизаАлерт" семьи Усольцевых будет зависеть от погоды, рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
Очень зависит от погодных условий и очень зависит от тех возможностей, которые мы сможем выделитьсказал Сергеев
Он добавил, что нельзя говорить о четких сроках операции, поисковики сделают максимум все возможное.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.