Глава "ЛизаАлерт": срок поисков Усольцевых будет зависеть от погоды

Москва18 мая Вести.Срок поисковой операции "ЛизаАлерт" семьи Усольцевых будет зависеть от погоды, рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Очень зависит от погодных условий и очень зависит от тех возможностей, которые мы сможем выделить сказал Сергеев

Он добавил, что нельзя говорить о четких сроках операции, поисковики сделают максимум все возможное.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.