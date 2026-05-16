Москва16 мая Вести.Председатель поисково‑спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев высказал версию, что семья Усольцевых могла исчезнуть в Кутурчинском Белогорье Красноярского края из‑за непогоды и связанных с ней несчастных обстоятельств. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Пока поиски не завершены, говорить о точной причине рано, отметил Сергеев.

Мы рассматриваем версию несчастного случая, связанного с разными погодными условиями… Пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть … все что угодно цитирует Григория Сергеева агентство ТАСС

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года. Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи. Следователи осмотрели машину - туристического снаряжения не нашли, зато обнаружили крупную сумму денег. Пропавшие были одеты легко, их видели двое туристов по дороге к горе. Телефон главы семьи последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.

Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версия о побеге опровергнута собранными доказательствами. Поиски продолжаются.