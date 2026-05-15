Москва15 мая Вести.В Следственном комитете сообщили, что активная фаза поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей восемь месяцев назад, начнется не раньше конца мая. Об этом сообщает krsk.aif.ru со ссылкой на представителя ведомства.

Сейчас в район Минской петли выехали специалисты краевого учреждения "Спасатель". Им предстоит обследовать небольшой квадрат местности.

От Следкома криминалисты не едут. Но будут наши сотрудники, курирующие работу. Волонтеров тоже не задействовали в этот раз. Активная фаза поисков Усольцевых начнется не раньше конца мая рассказала изданию представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова

Однако, точной даты начала активных поисков она не назвала.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время прогулки по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Основная версия безвестного исчезновения - несчастный случай, однако рассматриваются и другие версии произошедшего.

Ранее Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках россиян, предположил, что Усольцевы могли инсценировать свою смерть, и сейчас, вероятно, находятся в Новосибирске или Екатеринбурге. По его мнению, пропавшие намеренно пустили следствие по ложному следу, но с какой целью они это сделали, мужчина не уточнил.

В качестве одного их аргументов в защиту своей версии он привел тот факт, что в машине пропавших были найдены их вещи. А глава семьи Сергей был очень серьезный человек, и круг его общения был соответствующий.