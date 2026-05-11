Пропажа семьи Усольцевых - первый случай в Кутурчинском Белогорье за многие годы Пропажа семьи Усольцевых стала первой в истории Кутурчинского Белогорья

Москва11 мая Вести.Инцидент с исчезновением семьи Усольцевых во время похода в сентябре 2025 года стал первым в Кутурчинском Белогорье, популярном среди туристов. Об этом агентству ТАСС рассказала глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь.

По ее словам, место пользуется популярностью у путешественников, но, чтобы пропало сразу три человека, такого здесь не случалось.

Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека сообщила Натальи Бондарь

Глава администрации отметила, что это шок для местных жителей. У сельчан есть разные версии случившегося, но ни одна из них не является подтвержденной.

Активные поиски семьи Усольцевых начались через несколько дней после исчезновения, когда мать семейства не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, побег и криминал. Версию о побеге опровергли собранные доказательства. Поиски планируется возобновить в мае, после схода снега в регионе.