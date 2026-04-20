Обследование 120 км горной тайги в поисках семьи Усольцевых результатов не дали

Москва20 апр Вести.Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда за три дня поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых обследовали 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи, сообщается в MAX-канале учреждения.

Поиски продолжились в районе деревни Кутурчин. На снегоходах было обследовано 33 километра горно-таежной местности в районе лога Мальвинка.

Поиски результатов не дали.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе деревни Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией случившегося остается несчастный случай.