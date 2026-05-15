В ГСУ СК пояснили, зачем спасатели отправились на поиски семьи Усольцевых Спасатели выехали для осмотра ландшафта в районе исчезновения семьи Усольцевых

Москва15 мая Вести.По заявке следователей спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда направлены в район, где исчезла семья Усольцевых. Работы продлятся двое суток. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Активные поиски Усольцевых велись с конца сентября 2025 года до выпадения снега. В возобновившихся поисках будут участвовать четыре спасателя и четыре единицы техники.

Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи цитирует источник РИА Новости

Семья Усольцевых - двое взрослых и пятилетняя девочка - пропала 28 сентября 2025 года у поселка Кутурчин во время турпохода к горе Буратинка.