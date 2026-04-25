Москва25 апр Вести.Поисковики в месте исчезновения Усольцевых в Красноярском крае будут иметь пару недель благоприятных условий для розыска пропавшей семьи, после схода снега и до появления листвы на деревьях и травы, сказал ТАСС охотник из Сибири Александр Багаев.

Нормальные поиски возможны, когда будет свободное перемещение после схода снега и до появления листвы - вот нужный промежуток пояснил Багаев

По его мнению, листва и трава будет мешать поиску. По его прогнозам, снег в тех местах снег будет лежать еще долго, листва пойдет в двадцатых числах мая.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе деревни Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией случившегося остается несчастный случай.