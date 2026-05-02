Снег в месте пропажи Усольцевых под Красноярском может продержаться до июля

Местные власти: искать Усольцевых в тайге под Красноярском в мае еще рано Снег в месте пропажи Усольцевых под Красноярском может продержаться до июля

Москва2 мая Вести.Глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь рассказала ТАСС, что снег в Кутурчинском Белогорье, где в сентябре прошлого года пропала семья Усольцевых, может пролежать до июля.

По ее словам, в мае в этом районе еще много снега, на поиски выходить опасно и рано.

Сейчас поиски начинать рано. У нас еще снег лежит. … Снег там < в Кутурчинском Белогорье> обычно лежит до середины июня, даже до начала июля пояснила Наталья Бондарь

Ранее сообщалось, что поиски супругов Усольцевых и их 5-летней дочери возобновят в мае – после схода снега. При этом сибирский охотник Александр Багаев высказал мнение, что поисковики будут иметь только пару недель благоприятных условий – после схода снега и до появления травы и листвы на деревьях.