Москва9 маяВести.Пилоты БПЛА первыми приступят к поискам семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Это произойдет, как только в горах сойдет снег.
Как рассказала ТАСС представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду, до этого массовых поисков с привлечением волонтеров не планируется.
Первыми на место поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, отправятся пилоты БПЛА и координаторуточнила Чооду
Сейчас в горах еще лежит около полутора метров снега, рассказала спасатель.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.